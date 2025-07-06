مجازر لا تتوقف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 639

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 639 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 23 شهيدًا، وأكثر من 54 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 743 شهيدًا وأكثر من 4,891 إصابة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,780 شهيدًا، 23,916 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,338 شهيدًا و135,957 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

وقصف الطيران الحربي محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة

واستهدف قصف إسرائيلي منطقة الـ 17 غرب دير البلح، وشرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية بقصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق وجنوب مستشفى ناصر الطبي بخان يونس

وأطلقت قوات الاحتلال النار كثيفة تزامنً مع عمليات نسف ضخمة في شرق مدينة غزة ومخيم جباليا.

وارتفع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة إلى 12 شهيدا

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين فجر اليوم شرقي مدينة غزة.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب 20 آخرون بقصف إسرائيلي فجر الأحد على منزلين لعائلتي أبو شكيان بحي النصر، وعائلة ابو فول في محيط مستوصف الشيخ رضوان بحي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين منهم سيدة، وأصيب عدد آخر، فجر الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف على منزل لعائلة الصفدي في شارع يافا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام لعائلتي الشريف وفرحات في مواصي مدينة خان يونس وهم: أسماء صيام وجهاد محمد عبدالرحمن أبو حشيش ومسك محمد الشريف.

المصدر / فلسطين أون لاين