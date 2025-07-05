القسام تبث مشاهد لإغارة مقاتليها على قوات الاحتلال في خان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من شمال وجنوب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في إطار في سلسلة عمليات "حجارة داوود".

وبثت القسام عبر قناة الجزيرة مشاهد حصرية، تُوثّق كميناً محكماً نُفذه مقاتلوها الخميس الماضي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتُظهر المشاهد إغارة المقاتلين على تجمعات قوات الاحتلال وآلياته، بما في ذلك استهداف مباشر لآليات ودبابات إسرائيلية خلال معارك عنيفة شهدتها المدينة.

من جانب آخر، أفادت الكتائب، في بلاغات عسكرية منفصلة، بأن مقاتليها استهدفوا يوم أمس الجمعة ناقلة جند إسرائيلية في شارع البيئة وسط مدينة خان يونس، باستخدام قذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

في حين نفذ مقالتو القسام يوم 30 يونيو 2025 عملية مركزة استهدفت ثلاث دبابات من نوع "ميركفاه" باستخدام عبوتي "شواظ" محلية الصنع، وقذيفة موجهة من طراز "تاندوم"، عبر عمل فدائي مباشر داخل خطوط المواجهة.

وفي اليوم السابق، 29 يونيو، أكدت القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة في المنطقة نفسها، مستخدمين قذيفة "RPG"، قبل الاشتباك المباشر معها بالأسلحة الرشاشة الخفيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين