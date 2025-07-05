مسؤول طبي: "مجازر المساعدات الأمريكية" تُفاقم انهيار القطاع الصحي بغزة

غزة/ محمد عيد:

حذر مدير مستشفى العودة في النصيرات، د. مروان أبو ناصر، من التداعيات الخطيرة للمجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين المجوّعين قرب نقاط توزيع "المساعدات الأمريكية" في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُفاقم الضغط على منظومة طبية منهكة أصلًا، وتضاعف أعباء الكوادر الصحية العاملة في ظروف شبه مستحيلة.

وقال أبو ناصر، لصحيفة "فلسطين"، إن أعداد الشهداء والجرحى "الهائلة" التي تصل يوميًا إلى مستشفى العودة، نتيجة استهداف طالبي المساعدات الإنسانية في "محور نيتساريم" وسط القطاع، تستنزف الطواقم الطبية التي تعمل ليلًا ونهارًا وسط نقص حاد في المستلزمات والأدوية والأجهزة.

ويُعد مستشفى العودة أقرب نقطة طبية إلى مواقع توزيع المساعدات، حيث يستقبل يوميًا عشرات الشهداء والمصابين، يجري التعامل معهم داخله، أو يُحوّلون إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأشار أبو ناصر إلى أن خطة توزيع المساعدات التي بدأت واشنطن وتل أبيب بتنفيذها منذ 27 مايو/أيار الماضي، تتم دون إشراف أممي أو إنساني، عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، والتي شرعت الحكومة السويسرية مؤخرًا بإغلاق مكتبها في جنيف، إثر مطالبات حقوقية متصاعدة تتهمها بتسهيل استهداف المدنيين.

وتابع: "بعد اعتراف جنود الاحتلال بإطلاق النار على المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات، طالبت 130 منظمة إغاثية دولية بإغلاق المؤسسة فورًا، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل".

أزمات صحية مركبة

وأوضح أبو ناصر أن القطاع الصحي يواجه أزمات مركبة، أبرزها: النقص الحاد في الكوادر والمستلزمات الطبية، وشح الوقود، وتعطّل المولدات الكهربائية، وتهالك سيارات الإسعاف، مؤكدًا أن الوضع الإنساني والصحي في غزة يواصل التدهور الكارثي بفعل العدوان المستمر منذ أكثر من 630 يومًا.

وأضاف: "نؤدي واجبنا الوطني والإنساني في تقديم الخدمة الطبية رغم المجازر اليومية والإبادة الجماعية، من أجل إنقاذ ضحايا الحرب والجوع والكوارث".

وبيّن أبو ناصر أن الأطفال هم الأكثر تضررًا صحيًا في ظل الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية، والإصابة بالأمراض الجلدية، خاصة مع قدوم الصيف، وتفاقم أزمة النظافة، وشح المياه النظيفة، وظروف النزوح القاسية.

كما رصدت وزارة الصحة مئات الإصابات بمرض التهاب السحايا بين الأطفال، نتيجة الاكتظاظ في الخيام، وتدهور الأوضاع الصحية في مراكز الإيواء.

توقف تمويل حيوي

وفي سياق متصل، كشف أبو ناصر أن وكالة "أونروا" أوقفت، منذ 7 أبريل/نيسان الماضي، تمويل خدمات الولادة في مستشفى العودة والمستشفيات الأهلية الأخرى، مما زاد من الأعباء على هذه المؤسسات.

ورغم ذلك، افتتح المستشفى مؤخرًا قسمًا ميدانيًا جديدًا للولادة (العودة 2)، في محاولة لإنقاذ حياة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة من تبعات الجوع والأوبئة وسوء التغذية.

ودعا أبو ناصر وكالة "أونروا" والمنظمات الصحية والدولية إلى التحرك العاجل لدعم القطاع الصحي في غزة، وإنقاذ ما تبقى من مكوناته الأساسية التي تواجه خطر الانهيار الكامل.

وبحسب بيانات حكومية، دمّر جيش الاحتلال أو ألحق أضرارًا بأكثر من 94% من مستشفيات القطاع، ودمر 180 مركبة إسعاف، وقتل 1581 من الكوادر الصحية، وأصاب 1312 آخرين، فيما لا يزال 362 من العاملين في القطاع الصحي رهن الاعتقال، إلى جانب المفقودين والنازحين

المصدر / فلسطين أون لاين