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حماس: قدمنا ردًا موحدًا على ورقة وقف العدوان بعد مشاورات وطنية واسعة

05 يوليو 2025 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
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أعلن رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة "حماس"، حسام بدران، أن الحركة قدمت ردها الرسمي على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات تنفيذه.

وأكد بدران في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، أن حماس أجرت سلسلة مشاورات موسعة مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية.

وقال: "شهدت هذه الاتصالات مستوى رفيعا من التشاور العملي والجدي بين حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق وطني موحّد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية".

وأشار إلى أن الرد الذي تم تسليمه إلى الوسطاء، صيغ بالإجماع وبروح إيجابية، ولاقى ترحيبًا من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.

وشدد بدران أن هذه الخطوة "تأتي في سياق قيادة فلسطينية مسؤولة، تسعى للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وضمان موقف فلسطيني موحد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الفصائل الفلسطينية #حرب الإبادة

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