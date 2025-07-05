انقطاع المياه عن مناطق واسعة شرق مدينة غزة

أعلنت بلدية مدينة غزة، اليوم السبت، انقطاع إمدادات المياه عن عدد من الأحياء والمناطق شرق مدينة غزة، نتيجة تعذر وصول الطواقم الفنية إلى محابس التوزيع وآبار المياه الرئيسية، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة.

وأوضحت في تصريح صحفي، أن طواقمها غير قادرة حاليًا على الوصول إلى محابس توزيع المياه التابعة لخط "ميكروت"، والموجودة عند تقاطع شارعي المنصورة وصلاح الدين شرق المدينة، نتيجة اشتداد المخاطر الميدانية في تلك النقطة الحيوية.

كما أفادت بتعذّر تشغيل آبار الصفا المركزية الواقعة على شارع صلاح الدين، وهو ما أدى إلى توقف ضخ المياه وانقطاعها عن مناطق واسعة من المدينة.

وبينت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: المنطقة المحيطة بشارع الصحابة، وتقاطع السدرة ومحيطه، والمنطقة المحيطة بشارع النفق، ومنطقة السامر، ومحيط المسجد العمري، ومحيط مسجد السيد هاشم، وحي الدرج، والكمالية، وأجزاء من شارع المشاهرة وغرب حي التفاح.

وأكدت بلدية غزة أنها تبذل جهودًا حثيثة للتنسيق والسماح للطواقم بالوصول الآمن إلى محابس التوزيع وآبار الصفا، بهدف استئناف ضخ المياه وإعادة التوزيع إلى السكان في أقرب وقت ممكن، حال توفر الظروف الميدانية الآمنة.

المصدر / فلسطين أون لاين