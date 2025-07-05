قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة وسط عمليات دهم وتفتيش

وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من عمليات اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، طالت قرى في محافظات قلقيلية وبيت لحم وطوباس، وسط انتشار عسكري مكثف وتفتيش للمركبات وتدقيق في الهويات.

ففي محافظة قلقيلية، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى حجة وباقة الحطب وصير شرق المحافظة، وجابت شوارعها، دون أن تُسجل اعتقالات أو اعتداءات على المواطنين.

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، قال رئيس المجلس القروي، حسين الشيخ، إن قوة من جيش الاحتلال تمركزت في محيط مسجد الأتقياء، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، كما دققت في هويات الركاب.

أما في محافظة طوباس، فقد داهمت قوات الاحتلال منزلاً قرب الطريق المؤدي إلى بلدة سيريس، غرب وادي الفارعة، وأجبرت سكانه على مغادرته، وفق ما أفادت به مصادر محلية. كما شهد شارع سيريس انتشارًا واسعًا لدوريات الاحتلال، تخلله انتشار لجنود مشاة في محيط المنطقة.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد مستمر تشهده الضفة الغربية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التوتر بفعل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة بحق المواطنين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد جيش الاحتللا ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 18 ألفا.

المصدر / فلسطين أون لاين