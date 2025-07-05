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مستوطنون يطلقون مواشيهم أراض زراعية فلسطينية بمسافر يطا

05 يوليو 2025 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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أطلق مستوطنون، اليوم السبت، مواشيهم في أشجار زيتون، وبالات القش الخاصة بمواشي المواطنين بمسافر يطا.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين المزروعة أشجار زيتون في منطقة شعب البطم بهدف تخريبها.

وأضاف أن مجموعة أخرى من المستوطنين أطلقت مواشيها على بالات القش التي تعود ملكيتها للمواطن إبراهيم علي عوض في خربة الطوبا بمسافر يطا، بعد أن قامت بإتلاف عدد منها سابقا.

وأشار مخامرة إلى اعتداءات يومية من المستوطنين الرعاة على أراضي المواطنين ومحاصيلهم الزراعية، إضافة إلى تعمد رعي مواشيهم بجوار مساكن المواطنين والاعتداء عليهم والتنكيل بهم، بهدف تهجير المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مسافر يطا #عنف المستوطنين

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