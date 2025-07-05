الأونروا تحذر من خطر التهجير القسري في مسافر يطا

حذّر مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، من التدهور المتسارع في الوضع الإنساني بخربة أم الخير ومسافر يطّا، جنوب محافظة الخليل، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وتكثيف أوامر الهدم التي تهدد بتهجير قسري وشيك لمئات العائلات البدوية.

وأوضح فريدريك أن لاجئي فلسطين في خربة أم الخير، الواقعة بمحاذاة مستوطنة "كرميئيل" على تلال جنوب الخليل، يتعرضون منذ سنوات لمضايقات متواصلة وعنف متكرر من قبل المستوطنين، إلى جانب هدم المنازل وفرض قيود إدارية تعيق حياتهم اليومية، في وقت تواصل فيه الأونروا تقديم خدماتها الأساسية للتجمع.

وأشار إلى أن التوتر تفاقم خلال الأيام الماضية، حيث اقتحم مستوطنون مسلحون التجمع البدوي في ساعات النهار والليل، وشرعوا في تخريب الممتلكات ومحاولات توسيع السياج المحيط بالمستوطنة داخل أراضي أم الخير.

وأضاف فريدريك أن التجمعات الفلسطينية الواقعة ضمن منطقة ما يُعرف بـ"إطلاق النار 918"، المحاذية لمسافر يطّا، تواجه خطر الترحيل القسري، ما يهدد نحو 200 أسرة تضم حوالي 1,200 شخص، بينهم 500 طفل، مشددًا على أن المستوطنات المقامة هناك تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد أن المجتمعات البدوية والرعوية في أم الخير ومسافر يطّا تُعد من أكثر الفئات عرضة للتهجير القسري في الضفة الغربية، في ظل تزايد الاستيلاء على الأراضي في المنطقة (ج)، وتصاعد هجمات المستوطنين، وتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، ما يهيئ لخلق بيئة قسرية تدفع السكان إلى الرحيل قسرًا.

وشدد المسؤول الأممي على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية في حماية المدنيين الفلسطينيين من عنف المستوطنين، ومساءلة المعتدين. كما طالب بوقف فوري لهدم الممتلكات الخاصة، وضمان حق التجمعات البدوية التي عاشت على هذه الأراضي لأجيال في العيش بكرامة وأمان.

المصدر / فلسطين أون لاين