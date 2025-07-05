استعادة كلمة مرور برنامج الغذاء العالمي WFP في غزة وتحديث بيانات المستفيدين 2025

أطلق برنامج الغذاء العالمي (WFP) مؤخرًا رابطًا إلكترونيًا حيويًا يُمكن المواطنين في قطاع غزة من تسجيل بياناتهم للاستفادة من المساعدات الإنسانية العاجلة، سواء كانت نقدية أو عينية.

يتطلب التسجيل عبر هذا الرابط إدخال رقم الهوية كاسم مستخدم، بالإضافة إلى كلمة مرور سرية (الرمز السري) لضمان أمان الحسابات. ومع ازدياد أعداد المستفيدين من دعم WFP، يواجه العديد منهم تحدي نسيان كلمة المرور الخاصة بهم.

في هذا الدليل الشامل، يقدم لكم "فلسطين أون لاين" الخطوات التفصيلية والواضحة لاستعادة الرقم السري المنسي لبرنامج الغذاء العالمي WFP، بالإضافة إلى كيفية تحديث بياناتكم الشخصية والعائلية لضمان استمرارية حصولكم على المساعدات الضرورية والوصول الفعال لدعم البرنامج في عام 2025.

كيفية استعادة كلمة المرور المنسية (الرمز السري) لبرنامج الغذاء العالمي WFP:

إذا نسيت كلمة المرور (الرمز السري) الخاصة بحسابك في برنامج الغذاء العالمي، لا داعي للقلق. اتبع الخطوات الموضحة أدناه لاستعادتها بسهولة ويسر:

- الدخول إلى رابط برنامج الغذاء العالمي WFP:

قم بزيارة الرابط الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي WFP المخصص لتحديث بيانات المستفيدين والتسجيل الجديد. انقر هنا للوصول المباشر إلى الصفحة، اضغط هنا

إدخال رقم الهوية:

بعد الدخول إلى الرابط، قم بإدخال رقم الهوية الذي استخدمته عند التسجيل الأولي في الحقل المخصص "اسم المستخدم".

- الضغط على خيار "نسيت الرقم السري":

لتجنب إدخال كلمات مرور خاطئة بشكل متكرر، ابحث عن الخيار الواضح "نسيت الرقم السري" أو "Forgot Password" واضغط عليه للانتقال إلى شاشة استعادة كلمة المرور.

- تعبئة البيانات المطلوبة لاستعادة الرمز السري عبر رابط WFP:

عند الضغط على "نسيت الرقم السري"، ستنتقل إلى صفحة تطلب منك تعبئة بعض البيانات للتحقق من هويتك (كما هو موضح بالصورة أدناه ). تأكد من إدخال المعلومات التالية بدقة متناهية:

- اسم الجد: (حقل إلزامي)

- تاريخ الميلاد: (حقل إلزامي)

- الجنس: (حقل إلزامي - ذكر/أنثى)

- أرقام الهاتف الأساسي: (حقل إلزامي)





ملاحظة هامة: وجود علامة النجمة الحمراء (*) بجانب أي حقل يشير إلى أنه حقل إلزامي وضروري لإتمام عملية استعادة الرمز السري. يجب أن تتطابق هذه البيانات تمامًا مع ما قمت بتسجيله مسبقًا في حسابك.

- اتباع التعليمات النهائية لاستعادة الرمز:

بعد تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، سيقوم النظام بتوجيهك عبر خطوات بسيطة لإعادة تعيين الرقم السري، والتي قد تتضمن إرسال رمز تحقق إلى رقم هاتفك المسجل.

أهمية تحديث البيانات للعائلات المستفيدة من برنامج الغذاء العالمي (WFP):

يدعو برنامج الغذاء العالمي العائلات المستفيدة في قطاع غزة بشكل دوري إلى تحديث بياناتهم. هذا التحديث لا يضمن فقط استمرارية حصولهم على المساعدات المالية أو الغذائية (مثل الطحين والطرود الغذائية)، بل يساعد البرنامج أيضًا في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بشكل فعال ومستدام، مما يضمن وصول المساعدات لمن يستحقها.

رابط التسجيل الجديد وتحديث بيانات المستفيدين من WFP:

في الختام، تُعد عملية تحديث البيانات واستعادة كلمة المرور لبرنامج الغذاء العالمي WFP خطوة أساسية لضمان استمرارية تلقي المساعدات الإنسانية الحيوية في قطاع غزة.

للتسجيل لأول مرة في برنامج الغذاء العالمي أو لتحديث بياناتك الحالية، يرجى زيارة الرابط التالي:

اضغط هنا: رابط التسجيل وتحديث بيانات WFP غزة

نصيحة هامة: ننصح جميع المستفيدين بمراجعة بياناتهم بانتظام، والحرص على تحديثها فور حدوث أي تغييرات (مثل تغيير رقم الهاتف، العنوان، أو عدد أفراد الأسرة) لضمان وصول الدعم إليهم بسلاسة وفعالية ودون أي معوقات.

المصدر / فلسطين أون لاين