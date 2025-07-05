الصِّحَّة: وصول 70 شهيدًا و 332 إصابة إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، االتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 70 شهيدًا، و 332 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 23 شهيدًا، وأكثر من 54 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 743 شهيدًا وأكثر من 4,891 إصابة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,780 شهيدًا، 23,916 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,338 شهيدًا و135,957 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







المصدر / فلسطين أون لاين