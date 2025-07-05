فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة: وصول 70 شهيدًا و 332 إصابة إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

تقرير يكشف: ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بنسبة 40%

شهيد وإصابات في قصف الاحتلال على الجنوب اللبناني

الأونروا: 714 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة

ضباط في جيش الاحتلال: المقاومون في غزَّة يعرفون نقاط تمركزنا ويهاجموننا بجرأةٍ "لم نشهدها" خلال الشُّهور الأخيرة

الصِّحَّة بغزَّة: أزمة نقص الوقود في المستشفيات لاتزال تُراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة

فرصة للشباب الفلسطيني: ملتقى الشراكة الشبابي يطلق مبادرات 2025 بتمويل يصل لـ 5500 شيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 05 يوليو 2025

ليلةٌ دامية وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 638

الصِّحَّة: وصول 70 شهيدًا و 332 إصابة إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

05 يوليو 2025 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة: وصول 70 شهيدًا و 332 إصابة إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، االتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 70 شهيدًا، و 332 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 23 شهيدًا، وأكثر من 54 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 743 شهيدًا وأكثر من 4,891 إصابة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,780 شهيدًا، 23,916 إصابة، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,338 شهيدًا و135,957 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة