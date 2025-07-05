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شهيد وإصابات في قصف الاحتلال على الجنوب اللبناني

05 يوليو 2025 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
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شهيد وإصابات في قصف الاحتلال الجنوب اللبناني

ارتقى شهيد وأُصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال على عدة منطق في الجنوب اللبناني.

وقالت مصادر لبنانية، إنَّ مسيرة الاحتلال استهدفت سيارة في منطقة منطقة صف الهوا في بنت جبيل، ما أدى الى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

كما استهدفت غارة من مسيرة الاحتلال منزلًا في شبعا، ما أدى الى وقوع إصابات.

وتم نقل شخص بحالة الخطر، بعد الغارة على المنزل، وكانت في داخله عائلة ( م.ب.د )، بواسطة فرق إسعاف الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى إصابة مواطن بجروح في شبعا.

وفي ذات السياق، أعنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصية في استهداف مسيرة للاحتلال سيارة في بلدة شقرا جنوب لبنان.

وتأتي هذه الغارات في ظل خرق الاحتلال المتكرر لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في منذ 7 شهور بين حزب الله و"إسرائيل".

المصدر / وكالات
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