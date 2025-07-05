ضباط في جيش الاحتلال: المقاومون في غزَّة يعرفون نقاط تمركزنا ويهاجموننا بجرأةٍ "لم نشهدها" خلال الشُّهور الأخيرة

قالت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن فصائل المقاومة في قطاع غزة أظهرت في الأيام الأخيرة “جرأة أكبر” في القتال، وسط صعوبات ميدانية متزايدة تواجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصادر عسكرية، لم تُسمّها، أن “المسلحين الفلسطينيين، الذين اعتادوا سابقاً التواري والتمركز الدفاعي، باتوا يظهرون رغبة أكبر في مهاجمة قوات الجيش، وهم مسلحون بالكامل”.

وأضافت المصادر، "نواجه مجموعات مسلحة برشاشات وقاذفات آر بي جي وعبوات ناسفة، وقدراتهم لا تزال محلية، لكنهم يعرفون مسبقاً مواقع قواتنا ويتحركون بناءً على ذلك".

وأشار ضابط كبير يقاتل داخل غزة إلى “تحوُّل واضح في نمط القتال بعد المعركة الأخيرة مع إيران الشهر الماضي، خصوصاً في جبهتين: خان يونس جنوباً، والمقاتلين شمالاً الذين يتحركون باتجاه مدينة غزة”.

كما نقلت هيئة البث، عن ضابط وصفته بالرفيع في جيش الاحتلال، أن مقاتلي حماس (شمال وجنوب قطاع غزة) "يعرفون نقاط تجمع قوات الجيش (الإسرائيلي) ويهاجمونها بعزم غير مسبوق" خلال الشهور الأخيرة.

وأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال مقتل الجندي أساف زامير، من عناصر سلاح المدرعات في الكتيبة 53، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها نتيجة استهداف الدبابة جنوب قطاع غزة.

كما أكد إصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في العملية ذاتها. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن تفاصيل كمين تعرضت له قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن مقتل الجندي زامير وإصابة ثلاثة آخرين من طاقم دبابة تابعة للكتيبة 53 في سلاح المدرعات، وذلك عقب استهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع.

وبحسب المراسلة العسكرية دورون كدوش، فقد وقع الهجوم عند الساعة الثامنة صباحًا، عندما أطلق مسلح فلسطيني صاروخًا مضادًا للدروع أصاب دبابة تابعة للكتيبة 53 إصابة مباشرة، ما أدى إلى مقتل جندي من طاقمها، وإصابة اثنين بجراح خطيرة، وآخر بجروح متوسطة.

وأضافت بانتشال جثة جندي بعد نحو 5 ساعات من استهداف الآلية المدرعة وأوضح موقع موقع حدشوت بزمان العبري، انتشال جثة جندي من لواء جولاني بعد قرابة خمس ساعات من إصابته بقذيفة مضادة للدروع على آلية مدرعة.

وخلال عملية إخلاء الجرحى وتوفير الغطاء الجوي والبري للقوات، تعرضت دبابة ثانية لانفجار يُرجّح أنه ناتج عن صاروخ مضاد للدروع آخر أو عبوة ناسفة مزروعة مسبقًا.

وأفادت المصادر أن قائد سرية كان داخل الدبابة الثانية أُصيب بجروح طفيفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقله إلى المستشفى، في حين يُحقق الجيش في ملابسات إصابته وما إذا كانت ناتجة عن العبوة أو الشظايا.

ومن جهته، وصف وزير الحرب الإسرائيلي اليوم بأنه "يوم صعب"، في أعقاب مقتل الجندي يائير إلياهو، المقاتل في سلاح الهندسة القتالية التابع للفرقة الشمالية.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 72 جندياً من قواته خلال ما وصفته بـ"حوادث عملياتية" وقعت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقاً لما أوردته الإذاعة، فإن من بين القتلى 31 جندياً لقوا حتفهم نتيجة "نيران صديقة"، في حين تنوّعت أسباب مقتل الآخرين بين تفجيرات ذاتية، حوادث دهس، أو انهيارات داخل الأنفاق والمباني خلال العمليات الميدانية.

وإجمالا، قتل 883 عسكريا إسرائيليا، من بينهم 441 ضابطًا وجنديًا قُتلوا في المعارك البرية، فيما قُتل 33 جنديًا في المعارك منذ استئناف الحرب على غزة، من بينهم (17) قُتلوا في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات