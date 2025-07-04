جيش الاحتلال يكشف حصيلة قتلاه بـ "نيران صديقة" في معارك غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل 72 جندياً من قواته خلال ما وصفته بـ"حوادث عملياتية" وقعت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقاً لما أوردته الإذاعة، فإن من بين القتلى 31 جندياً لقوا حتفهم نتيجة "نيران صديقة"، في حين تنوّعت أسباب مقتل الآخرين بين تفجيرات ذاتية، حوادث دهس، أو انهيارات داخل الأنفاق والمباني خلال العمليات الميدانية.

وبينت أن "31 قتلوا في حوادث إطلاق نيران صديقة، و23 قتيلاً في حوادث أسلحة وذخيرة، و7 لقوا حتفهم نتيجة دهسهم من قبل ناقلة جند مدرعة، و6 لقوا حتفهم في حوادث إطلاق نار" دون تفاصيل.



وأشارت إلى أنه منذ استئناف العدوان على غزة في 18 آذار/ مارس الماضي، قتل عسكريان إسرائيليان في "حوادث عملياتية" داخل القطاع، من أصل 32 قتيلا خلال تلك الفترة، أي ما يعادل نحو 6 بالمئة.

وتابعت: "من بين إجمالي القتلى الذين لقوا حتفهم في حوادث عملياتية منذ بدء المناورة في غزة: 5 لقوا حتفهم في أنواع مختلفة من حوادث العمل، مثل الحادث الذي وقع الليلة الماضية أثناء العمل باستخدام أدوات هندسية، والسقوط من ارتفاع".

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل الجنود الذين قُتلوا مباشرة بنيران المقاومة الفلسطينية، وإنما تقتصر على من سقطوا بفعل أخطاء أو ظروف ميدانية غير مباشرة خلال العمليات.

وإجمالا، قتل 882 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6 آلاف و32 منذ 7 أكتوبر 2023، وفق المعطيات المعلنة بموقع الجيش الإسرائيلي.

وأثارت هذه المعطيات تساؤلات داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية، حيث انتقدت جهات أمنية الإخفاقات المتكررة في التنسيق والتقدير الميداني، خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات معقدة مثل الشجاعية وخانيونس.

تأتي هذه الأرقام لتضيف بُعداً جديداً إلى خسائر جيش الاحتلال، الذي يتكتم منذ بداية الحرب على تفاصيل دقيقة حول عدد القتلى الحقيقي في صفوفه، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة والقيادة العسكرية لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإخفاقات.

وتنعكس هذه الحوادث أيضاً على الروح المعنوية للجنود وأسرهم، إذ انتشرت في الفترة الأخيرة شهادات لعائلات الجنود الذين قُتلوا في "نيران صديقة"، أعربوا فيها عن صدمتهم من سوء الإدارة الميدانية، وغياب الشفافية بشأن الملابسات التي أدت إلى مقتل أبنائهم.