138 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 138 شهيدًا و452 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الشوارع، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية الصعبة.

ووفق البيان، ارتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57,268 شهيدًا و135,625 إصابة، في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، 6,710 شهداء و23,584 إصابة.

وفيما يخص ضحايا "لقمة العيش"، كشفت الوزارة أن 62 شهيدًا وأكثر من 300 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال اليوم الماضي فقط، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا استهداف المساعدات الإنسانية إلى 714 شهيدًا وأكثر من 4,837 مصابًا حتى الآن.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.