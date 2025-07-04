خلال عامين فقط... تقرير عبريّ: هكذا غيَّرت حكومة نتنياهو وجه الضَّفَّة الغربيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

في ظل حكومة يمينية متشددة، تشهد الضفة الغربية خلال العامين ونصف الماضيين، وتحديدًا منذ مطلع عام 2023، تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الاستيطان الإسرائيلي، وسط توسع في البؤر الاستيطانية وشق الطرق وهدم منازل الفلسطينيين، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كنسف عملي لحل الدولتين.

بحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، فقد تم الإعلان عن 50 مستوطنة جديدة منذ بداية عمل الحكومة الحالية، ليصل العدد الإجمالي للمستوطنات في الضفة من 128 إلى 178 مستوطنة، أي بزيادة تقارب 40% في أقل من ثلاث سنوات.

تشمل هذه المستوطنات:

19 قائمة بالفعل.

14 حيًا جديدًا داخل مستوطنات قائمة.

7 مزارع رعوية.

10 مستوطنات "على الورق".

تنتشر هذه المستوطنات في كافة أنحاء الضفة:

17 في محيط رام الله

13 في شمال الضفة

6 في جبل الخليل

6في بيت لحم

5 في غور الأردن

3 قرب البحر الميت

ويقول عضو الكنيست تسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية": "نعمل على رسم ملامح الدولة اليهودية… والتحدي المقبل هو السيادة".

الطفرة في البناء الاستيطاني

شهد العام 2025 تسجيل رقم قياسي في عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي وصلت إلى 19,389 وحدة اجتازت مراحل التخطيط، وهو أكبر رقم منذ بداية المشروع الاستيطاني. ومنذ بداية ولاية الحكومة، تم الترويج لبناء 41,709 وحدة، وهو أكثر من إجمالي ما تم في السنوات الست السابقة مجتمعة.

كما تم إلغاء القرار 150 في عام 2023، ما سهّل قانونيًا إجراءات البناء اليهودي في مناطق "ج".

انفجار في أعداد البؤر الاستيطانية

تشير بيانات مجموعة "تمرور" إلى أن عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية بلغ 214 بؤرة حتى نهاية 2024، من بينها 66 بؤرة أُقيمت خلال الحرب الأخيرة، أي بزيادة بنسبة 300% مقارنة بالعامين السابقين.

معظم هذه البؤر عبارة عن مزارع رعوية ضخمة تغطي حوالي 787 كم²، وتتركز بشكل خاص شرق الضفة الغربية.

تهجير وهدم واسع النطاق

توازيًا مع التوسع الاستيطاني، حطمت إسرائيل أرقامًا قياسية في هدم المباني الفلسطينية:

تم هدم 1,238 مبنى خلال عامي 2023 و2024، بزيادة 49% مقارنة بالعامين السابقين.

يتفاخر وزير المالية سموتريتش ووزير الحرب كاتس بهذه "الثورة القانونية" في الضفة، ويصفانها بأنها غير مسبوقة منذ 1967.

شبكات طرق لتكريس السيطرة

إلى جانب البناء، شهدت الضفة توسعًا في شبكات الطرق:

توسعة طريق رقم 60 الرئيسي.

المصادقة على "طريق نسيج الحياة" للفلسطينيين لعزلهم عن المستوطنين.

إنشاء طريق قلنديا الالتفافي (45) لربط المستوطنات بالبنية التحتية الإسرائيلية.

كما صادرت السلطات الإسرائيلية نحو 24,000 دونم في منطقة الأغوار لأغراض استيطانية.

تغيرات ديموغرافية وصمت دولي

ارتفع عدد المستوطنين في الضفة وغور الأردن من 374 ألفًا في 2013 إلى 517 ألفًا في 2023، بزيادة قدرها 38%، وسط تراجع واضح في الضغط الدولي، وخاصة الأمريكي، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم أن دولًا مثل السعودية وإندونيسيا وماليزيا تشترط التقدم نحو حل الدولتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن دعم التيار الجمهوري في الكونغرس للسيطرة على الضفة يزداد، بينما يعارض السفير الأمريكي مايك هاكابي علنًا حل الدولتين.

يقول يوحنان تزوريف، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي: "ما يجري في الضفة هو جهد لم يسبق له مثيل… الحكومة تخلق واقعًا يكاد يكون غير قابل للتراجع، يمنع أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين".