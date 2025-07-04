سلفيت: الاحتلال يفرج عن 11 طالبًا من الثانوية العامة بعد انتهاء جلسة امتحانهم

قال مكتب إعلام الأسرى، إن الاحتلال أفرج عن 11 طالبًا من بلدة دير استيا شمال سلفيت، كانت قد اعتقلتهم فجر أمس الخميس، وهم من طلبة الثانوية العامة.

وأوضح "إعلام الأسرى" في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، أنَّ الإفراج عن الطلاب جاء بعد انتهاء موعد جلسة الامتحان الذي حُرموا من تقديمه، في سياسة متعمدة ينتهجها الاحتلال لحرمان الطلبة الفلسطينيين من حقهم في التعليم وتدمير مستقبلهم الأكاديمي.

ويُشار إلى أن الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة من استهدافه للطلبة، خاصة في فترة الامتحانات النهائية، ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تطال مختلف فئات الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي تشمل اقتحامات ليلية واعتقالات تعسفية بحق الأهالي، ضمن محاولات مستمرة لفرض واقع من القمع والرعب في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين