إصابات في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية بيتا

أصيب 11 فلسطينياً، فجر اليوم الجمعة، إثر اعتداء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة ثلاثة مواطنين، إثر الاعتداء عليهم بالضرب من قبل المستوطنين، و8 آخرين جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال هجوم على قرية بيتا جنوب نابلس.

وقالت المصادر، إنَّ المستوطنين هاجموا منزل المواطن سامر أبو زيتون في منطقة "قماص" القريب من جبل صبيح، وحاولوا إحراق المنزل، واعتدوا بالضرب على ثلاثة مواطنين تصدوا لهم.

وأضافت المصادر، بأن الاحتلال اقتحم البلدة، وأطلق الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بالاختناق بالغاز السام.

المصدر / وكالات