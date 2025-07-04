حماس: نُجري مشاوراتٍ بشأن العرض الذي تسلَّمناه من الوسطاء حول "وقف إطلاق النَّار" بغزَّة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أنَّها تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزَّة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، إنه "في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء".

وأوضحت، أنها ستسلِّم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي.

ويوم الأربعاء، أكدت "حماس"، أن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، إننا "نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة".

ويوم الثلاثاء، أوضح القيادي في "حماس" طاهر النونو، أنَّ الحركة جادَّة وجاهزة للوصول إلى اتفاق، و⁠ مستعدَّة للموافقة على أي مقترح إذا توفرت متطلبات إنهاء الحرب بوضوح أو ما يؤدي إلى إنهائها بشكل كامل.

وأكدت "حماس" مواصلة تعاملها الإيجابي والمسؤول مع الجهود التي يبذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون لوقف العدوان على قطاع غزة، مشددة على أن الحركة منفتحة على أي أفكار أو مقترحات جادة من شأنها الوصول إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان الإسرائيلي، ويوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتأمين تدفّق المساعدات الإنسانية العاجلة، وبدء عملية إعادة الإعمار، إلى جانب التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى جادّة تُفضي إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين.

وحمّلت الحركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة مسؤولية استمرار العدوان وتعثّر مسار التفاوض، مؤكدة أن نتنياهو يضع العراقيل عمداً ويماطل لتحقيق أهدافه الشخصية بالبقاء في السلطة، عبر تسويق أوهام "النصر الكامل" و"تحرير الأسرى بالقوة"، وهي أهداف ثبت فشلها على مدار المعركة المستمرة منذ شهور.

كما ودعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار الظالم المفروض على غزة، محذّرة من أن استمرار الحرب الإسرائيلية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والانفجار في المنطقة.

ومرارا، أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وإعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين