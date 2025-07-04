نسفٌ للمنازل ومجازر لا تتوقَّف.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 637 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,572 شهيدًا و 23,132 إصابة.

وذكرت، أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 شهيدًا، وأكثر من 49 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 652 شهيدًا وأكثر من 4,537 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,130 شهيدًا و 135,173 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية في المستشفى الكويتي أن 7 شهداء ومصابون وصلوا جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين لعائلة "أبو خديجة" قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس، وعرف منهم "حسن عبدالحميد أبو خديجة، عبد الله عبد الحميد ابو خديجة، محمد محمود عودة قديح، الطفل ابراهيم عبدالله أبو خديجة، يامن سمير محمد ابو خاطر، خولة طبش، ميمونة سمير ابو خاطر".

وارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شرق المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 4 شهداء ارتقوا وإصابة آخرين بجراح بعضها خطيرة بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الشلبي" بمحيط دوار السكران في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر محلية بسماع دوي انفجار كبير شرقي حي الزيتون بغزة، ناجم عن تفجير جيش الاحتلال روبوتات مفخخة بمنازل المواطنين في محيط شارع السكة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي جباليا البلد شمال قطاع غزة

المصدر / فلسطين أون لاين