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وزارة التعليم تعلن عن فرص عمل بقطر للعام الدراسي 2025/2026

03 يوليو 2025 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
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وزارة التعليم تعلن عن فرص عمل بقطر للعام الدراسي 2025/2026
متابعة/ فلسطين أون لاين

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين عن فتح باب التقديم لشغل وظائف تدريسية وإدارية في المدارس الفلسطينية بدولة قطر للعام الدراسي 2025/2026. 
يستهدف الإعلان الكفاءات الراغبة في العمل ضمن نظام الإعارة الحكومي.
الوظائف الشاغرة والتخصصات المطلوبة:
| الرقم | الشاغر | الجنس | التخصص | سنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | معلم | ذكر | لغة عربية (10-12) | سنة قابلة للتجديد |
| 2 | معلم | ذكر | فيزياء (ثانوي) | سنة قابلة للتجديد |
| 3 | معلم | ذكر | جغرافيا (10-12) | سنة قابلة للتجديد |
| 4 | معلم | ذكر | اجتماعيات (10-12) | سنة قابلة للتجديد |
| 5 | مدير مدرسة بنين (10-12) | ذكر | سنة قابلة للتجديد |  |
| 6 | مديرة مدرسة بنات (10-12) | أنثى | سنة قابلة للتجديد |  |
شروط التقديم لوظيفة معلم /ة:
 * حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" أو ما يعادله، مع خبرة تدريسية لا تقل عن (3) سنوات للمرحلة المطلوبة.
 * ألا يتجاوز عمر المتقدم/ة (45) عاماً.
 * سيرة ذاتية حديثة ومحدثة.
 * اجتياز المقابلة الشخصية.
 * إتقان المهارات الحاسوبية.
شروط التقديم لوظيفة مدير/ة مدرسة:
 * حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" أو ما يعادله، مع خبرة تدريسية لا تقل عن (5) سنوات.
 * ألا يتجاوز عمر المتقدم/ة (45) عاماً.
 * خبرة لا تقل عن (3-5) سنوات في الإدارة المدرسية.
 * اجتياز المقابلة الشخصية.
 * إتقان المهارات الحاسوبية.
المميزات المتوفرة:
 * تذكرة طائرة سنوية على الدرجة السياحية.
 * سكن مؤثث تأثيثاً جيداً.
 * مواصلات مؤمنة من وإلى مكان العمل.
 * الراتب الشهري الإجمالي: (7000) ريال قطري للمعلم/ة و (8000) ريال قطري لمدير/ة المدرسة، وتدفع مع نهاية كل شهر.
 * في حال وصول الموظف للدولة، يتم استكشاف العمر الذي يمكن أن يغير صلاحية تأشيرة الدخول (تذكرة الطائرة) أو تكلفة استخراج التأشيرة، وغيرها من مصاريف غير متوقعة.
طريقة التقديم:
للراغبين في التقديم، يرجى تعبئة طلب التقديم الإلكتروني من خلال الدخول إلى نظام خدمات الموظفين الذاتية (MenaMe) اعتباراً من اليوم الخميس 2025/07/03. آخر موعد للتقديم هو الأربعاء 2025/07/14.

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