وزارة التعليم تعلن عن فرص عمل بقطر للعام الدراسي 2025/2026

متابعة/ فلسطين أون لاين

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين عن فتح باب التقديم لشغل وظائف تدريسية وإدارية في المدارس الفلسطينية بدولة قطر للعام الدراسي 2025/2026.

يستهدف الإعلان الكفاءات الراغبة في العمل ضمن نظام الإعارة الحكومي.

الوظائف الشاغرة والتخصصات المطلوبة:

| الرقم | الشاغر | الجنس | التخصص | سنوات الخبرة |

|---|---|---|---|---|

| 1 | معلم | ذكر | لغة عربية (10-12) | سنة قابلة للتجديد |

| 2 | معلم | ذكر | فيزياء (ثانوي) | سنة قابلة للتجديد |

| 3 | معلم | ذكر | جغرافيا (10-12) | سنة قابلة للتجديد |

| 4 | معلم | ذكر | اجتماعيات (10-12) | سنة قابلة للتجديد |

| 5 | مدير مدرسة بنين (10-12) | ذكر | سنة قابلة للتجديد | |

| 6 | مديرة مدرسة بنات (10-12) | أنثى | سنة قابلة للتجديد | |

شروط التقديم لوظيفة معلم /ة:

* حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" أو ما يعادله، مع خبرة تدريسية لا تقل عن (3) سنوات للمرحلة المطلوبة.

* ألا يتجاوز عمر المتقدم/ة (45) عاماً.

* سيرة ذاتية حديثة ومحدثة.

* اجتياز المقابلة الشخصية.

* إتقان المهارات الحاسوبية.

شروط التقديم لوظيفة مدير/ة مدرسة:

* حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" أو ما يعادله، مع خبرة تدريسية لا تقل عن (5) سنوات.

* ألا يتجاوز عمر المتقدم/ة (45) عاماً.

* خبرة لا تقل عن (3-5) سنوات في الإدارة المدرسية.

* اجتياز المقابلة الشخصية.

* إتقان المهارات الحاسوبية.

المميزات المتوفرة:

* تذكرة طائرة سنوية على الدرجة السياحية.

* سكن مؤثث تأثيثاً جيداً.

* مواصلات مؤمنة من وإلى مكان العمل.

* الراتب الشهري الإجمالي: (7000) ريال قطري للمعلم/ة و (8000) ريال قطري لمدير/ة المدرسة، وتدفع مع نهاية كل شهر.

* في حال وصول الموظف للدولة، يتم استكشاف العمر الذي يمكن أن يغير صلاحية تأشيرة الدخول (تذكرة الطائرة) أو تكلفة استخراج التأشيرة، وغيرها من مصاريف غير متوقعة.

طريقة التقديم:

للراغبين في التقديم، يرجى تعبئة طلب التقديم الإلكتروني من خلال الدخول إلى نظام خدمات الموظفين الذاتية (MenaMe) اعتباراً من اليوم الخميس 2025/07/03. آخر موعد للتقديم هو الأربعاء 2025/07/14.