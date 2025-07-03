وزارة التعليم تعلن عن فرص عمل بقطر للعام الدراسي 2025/2026

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين عن فتح باب التقديم لشغل وظائف تدريسية وإدارية في المدارس الفلسطينية بدولة قطر للعام الدراسي 2025/2026.
يستهدف الإعلان الكفاءات الراغبة في العمل ضمن نظام الإعارة الحكومي.
الوظائف الشاغرة والتخصصات المطلوبة:
| الرقم | الشاغر | الجنس | التخصص | سنوات الخبرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | معلم | ذكر | لغة عربية (10-12) | سنة قابلة للتجديد |
| 2 | معلم | ذكر | فيزياء (ثانوي) | سنة قابلة للتجديد |
| 3 | معلم | ذكر | جغرافيا (10-12) | سنة قابلة للتجديد |
| 4 | معلم | ذكر | اجتماعيات (10-12) | سنة قابلة للتجديد |
| 5 | مدير مدرسة بنين (10-12) | ذكر | سنة قابلة للتجديد | |
| 6 | مديرة مدرسة بنات (10-12) | أنثى | سنة قابلة للتجديد | |
شروط التقديم لوظيفة معلم /ة:
* حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" أو ما يعادله، مع خبرة تدريسية لا تقل عن (3) سنوات للمرحلة المطلوبة.
* ألا يتجاوز عمر المتقدم/ة (45) عاماً.
* سيرة ذاتية حديثة ومحدثة.
* اجتياز المقابلة الشخصية.
* إتقان المهارات الحاسوبية.
شروط التقديم لوظيفة مدير/ة مدرسة:
* حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" أو ما يعادله، مع خبرة تدريسية لا تقل عن (5) سنوات.
* ألا يتجاوز عمر المتقدم/ة (45) عاماً.
* خبرة لا تقل عن (3-5) سنوات في الإدارة المدرسية.
* اجتياز المقابلة الشخصية.
* إتقان المهارات الحاسوبية.
المميزات المتوفرة:
* تذكرة طائرة سنوية على الدرجة السياحية.
* سكن مؤثث تأثيثاً جيداً.
* مواصلات مؤمنة من وإلى مكان العمل.
* الراتب الشهري الإجمالي: (7000) ريال قطري للمعلم/ة و (8000) ريال قطري لمدير/ة المدرسة، وتدفع مع نهاية كل شهر.
* في حال وصول الموظف للدولة، يتم استكشاف العمر الذي يمكن أن يغير صلاحية تأشيرة الدخول (تذكرة الطائرة) أو تكلفة استخراج التأشيرة، وغيرها من مصاريف غير متوقعة.
طريقة التقديم:
للراغبين في التقديم، يرجى تعبئة طلب التقديم الإلكتروني من خلال الدخول إلى نظام خدمات الموظفين الذاتية (MenaMe) اعتباراً من اليوم الخميس 2025/07/03. آخر موعد للتقديم هو الأربعاء 2025/07/14.