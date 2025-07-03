حماس: الاحتلال يواصل مجازره الوحشية في غزة وسط صمت دولي

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب مجازر مروّعة بحق المدنيين العزّل في كافة مناطق قطاع غزة، مستهدفة الأحياء السكنية، ومراكز الإيواء، وخيام النازحين، ونقاط انتظار المساعدات، في سلوك إجرامي غير مسبوق في تاريخ الحروب والصراعات.

وأشارت الحركة، في بيان صحافي، إلى أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة مصطفى حافظ وسط مدينة غزة، إضافة إلى قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، واستهداف مناطق قريبة من نقاط توزيع المساعدات التي تُشرف عليها الولايات المتحدة والاحتلال، والتي تحولت إلى مصائد موت جماعي.

وأكدت "حماس" أن هذه الجرائم التي تُرتكب يوميًا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، تكشف الوجه الفاشي للجيش الإسرائيلي، وتفضح ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزًا عن وقف هذه المذابح المتواصلة.

ودعت الحركة في بيانها، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، واتخاذ خطوات فاعلة وجادة لوقف هذه الانتهاكات البشعة ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.