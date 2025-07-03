تدهور خطير في الحالة الصحية لأسيرة مصابة بالسرطان في "الدامون"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بتدهور الحالة الصحية للأسيرة فداء عساف (من بلدة كفر لاقف، قضاء قلقيلية)، جراء استفحال مرض السرطان الذي تعاني منه، نتيجة الظروف الاعتقالية القاسية واللاإنسانية في سجن الدامون.

وأوضحت الهيئة، نقلاً عن محاميتها التي زارت عساف مؤخرًا، أن مرض السرطان كان في مرحلة مستقرة قبل اعتقالها في 24 فبراير/شباط 2025، غير أن الفحوصات الأخيرة أظهرت تدهورًا حادًا في حالتها، حيث ارتفعت نسبة انتشار المرض من 1.000 إلى 5.000.

وأكدت الأسيرة عساف أن الأسيرات يعانين من حرمان متعمد من أبسط حقوقهن الأساسية، منها مستلزمات النظافة الشخصية والعناية الصحية والملابس، إلى جانب المنع من الشراء من الكانتينا، وهو ما فاقم من معاناتها ومعاناة زميلاتها.

كما كشفت عن أن إدارة سجن الدامون حرمت الأسيرات مؤخرًا من "الفورة" (الخروج إلى الساحة) بشكل تام، ولم يُسمح لهن بالخروج سوى قبل أيام قليلة، ولمدة لا تتجاوز 20 دقيقة يوميًا.

وأضافت أن الأسيرات، البالغ عددهن 42 أسيرة، يتعرضن لعقوبات جماعية، من بينها التفتيشات الليلية المفاجئة، والعزل عن العالم الخارجي، خاصة مع إعلان حالة الطوارئ داخل السجون ومنع المحامين من زيارتهم.

وتقبع في السجن أيضًا الأسيرتان الحاملتان زهراء كوازبة ودعاء بدوي، في الشهر السابع من الحمل، في ظل ظروف اعتقالية صعبة، وغياب الرعاية الطبية والغذاء المناسب، مما يعرض حياتهما وأجنّتهما للخطر.

وفي سردها لتفاصيل اعتقالها، أوضحت فداء عساف أنها اعتُقلت أثناء عودتها من فحوصات طبية في مجمع رام الله الطبي، حيث تعرضت لتفتيش عارٍ عدة مرات، وللشتم والإهانة، كما نُقلت إلى زنزانة مليئة بالحشرات وتفتقر لأبسط مقومات الحياة، من طعام وماء ونظافة.

وتحذر هيئة الأسرى من المخاطر الحقيقية على حياة الأسيرة فداء عساف، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنها لتلقي العلاج المناسب، ومحاسبة الاحتلال على ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من تعذيب وإهمال طبي ممنهج.