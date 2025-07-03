استشهاد لاعب بمنتخب فلسطين متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي على غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

استُشهد لاعب نادي "خدمات المغازي" ومنتخب فلسطين لكرة القدم، مهند فضل اللي، الخميس، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف منزل عائلته في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة قبل أيام.

وأعلن نادي خدمات المغازي في بيان عبر صفحته على فيسبوك، ""نزف إلى الجنة الشهيد البطل، ونجم نادينا الكابتن مهند فضل اللي، الذي ارتقى متأثراً بإصابته خلال قصف منزلهم الأسبوع الماضي."

وقدم النادي تعازيه الحارة إلى عائلته وزملائه، سائلاً الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان اللاعب قد أُصيب أثناء وجوده في منزل عائلته، وفارق الحياة لاحقاً نتيجة الجراح التي لحقت به جراء القصف.

ويُعد الشهيد اللي من أبرز لاعبي نادي "خدمات المغازي"، كما مثّل منتخب فلسطين الوطني سابقاً.

ويأتي استشهاده بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد اللاعب مصطفى أبو عميرة، الذي لعب لعدة أندية في قطاع غزة بينها "الصداقة"، و"خدمات الشاطئ"، و"الزيتون"، إثر قصف إسرائيلي آخر.

وفي 29 يونيو/ حزيران، وثق الاتحاد استشهاد 785 رياضياً من مختلف التخصصات والفرق في غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب، من بينهم لاعبون ومدربون وإداريون.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها الشاملة على غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 192 ألف فلسطيني ومصاب، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض، ودمار هائل تسبب في نزوح مئات الآلاف، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، وسط صمت دولي ودعم أمريكي متواصل.