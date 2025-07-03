شهيد و3 مصابين جراء قصف الاحتلال مركبة جنوب بيروت

وكالات/ فلسطين أون لاين

استُشهد شخص وأُصيب ثلاثة آخرون، الخميس، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد وثلاثة جرحى، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال عن استهداف مقاوم من فيلق القدس الإيراني بزعم عمله في تهريب الأسلحة لحزب الله.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن الهجوم غير مألوف من جانبين عمق الهجوم – حوالي 75 كيلومترًا من الحدود، وبضعة كيلومترات من مطار بيروت، هو ليس عضوًا في حزب الله، بل من فيلق القدس الإيراني.