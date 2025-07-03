الأونروا: منظمة غزة الأمريكية نظام غير مصمم لمواجهة الجوع

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن ما يُعرف بمنظمة غزة الإنسانية هو نظام غير فعال وغير مصمم بشكل يواكب حجم الجوع والمعاناة في القطاع، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل حالياً عبر أربعة مراكز فقط، مقارنة بـ400 مركز كانت تابعة للأمم المتحدة سابقاً.

وذكرت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة أن نقص الوقود يشكل عقبة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات الإنسانية، حيث يتم يومياً تشخيص 113 طفلاً يعانون من سوء التغذية في القطاع.

وفي السياق، وصفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها "أهوال يوم القيامة"، مشيرة إلى أن ما ترتكبه إسرائيل هناك يعد من بين أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.

وقالت ألبانيز إن تقريراً حديثاً يكشف عن الظروف الاقتصادية القاسية التي تمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين عبر استراتيجيات التدمير، العزل، والمراقبة المستمرة.

وأشارت إلى أن ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" لا تعدو أن تكون "مصيدة موت" تهدف إلى قتل السكان أو إجبارهم على الفرار بسبب الجوع الشديد.

وأضافت أن سكان قطاع غزة لا يزالون يعانون من معاناة تفوق الوصف، مع تسجيل أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، بحسب الأرقام الرسمية. وأكدت أيضاً أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أشارت ألبانيز إلى أن الفوضى تتصاعد بفعل المستوطنين المسلحين، في حين تُعيق 900 نقطة تفتيش وعوائق أمنية أخرى الحياة اليومية للسكان، وسط تقارير عن استشهاد ما يقرب من ألف شخص، وإصابة 10 آلاف، واعتقال 10 آلاف آخرين، تعرض كثير منهم للتعذيب.