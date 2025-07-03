مسؤول أمني بغزة: إحباط محاولات تهريب أجهزة تجسس عبر المساعدات

غزة/ فلسطين أون لاين

صرّح مسؤول أمني في حركة حماس، أن خطة توزيع المساعدات التي تتم عبر الاحتلال الإسرائيلي تسهم في تعميق حالة الفوضى، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية عبر خلق بيئة طاردة للحياة، بدلاً من تخفيف المعاناة القائمة.

وأوضح المسؤول في حديث لقناة الجزيرة، أن نقاط توزيع المساعدات تشهد أنشطة استخباراتية تستخدم كغطاء لتنفيذ عمليات أمنية، مشيراً إلى أن بعض هذه النقاط جرى استغلالها للتواصل مع متعاونين وتجنيدهم، إلى جانب تهريب أدوات مراقبة وهواتف حديثة يُعتقد أنها مخصصة لتنفيذ مهام أمنية داخل قطاع غزة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط محاولات تهريب كميات من المخدرات، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين تلقوا توجيهات من ضباط مخابرات يعملون ضمن فرق المساعدات.

وبحسب المعلومات التي قدمها، فإن المواد المخدرة تُستخدم كوسيلة لإيقاع الشباب في فخ الإسقاط الأمني وتجنيدهم في مهام تجسسية.

وفي ذات السياق، وجّه المسؤول نداءً إلى بعض الشركات المحلية بضرورة عدم الانخراط في "المخطط المنظم"، محذّراً من أن هذا المسار يسهم في شرعنة واقع غير إنساني، ويمنح غطاءً لنشاطات يمكن أن تؤثر على استقرار القطاع.

كما أشار إلى أن هناك محاولات ممنهجة لخلق أزمات اجتماعية وأمنية تؤدي إلى بروز مجموعات خارجة عن القانون، بما يخدم أهداف تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وإطالة أمد الأزمة في غزة.