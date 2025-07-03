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الصِّحَّة: 118 شهيدًا و 581 إصابة وصلوا إلى مستشفيات عزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

03 يوليو 2025 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: 118 شهيدًا و 581 إصابة وصلوا إلى مستشفيات عزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 118 شهيدًا و 581 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع عزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,572 شهيدًا و 23,132 إصابة.

وذكرت، أنَّ حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 شهيدًا، وأكثر من 49 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 652 شهيدًا وأكثر من 4,537 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 57,130 شهيدًا و 135,173 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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