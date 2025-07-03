فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قيادة حماس تُجري سلسلة لقاءات رفيعة مع المسؤولين في تركيا

"حماس" تنعى كوكبةً جديدة من أبطال الحرية وتؤكد: محاولة بائسة لتصفية الرموز الوطنية

الاحتلال يغتال 3 أسرى محررين في غارة جويَّة على غزَّة

وزارة الصحة بغزة تفتح باب التسجيل للمتضررين من فقدان البصر جراء الحرب

نتنياهو في سباق انتخابي على أنقاض غزة.. "مزاعم إنجازاته العسكرية تتلاشى"

ليلةٌ دامية وقصفٌ لا يتوقَّف.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 636

"بينهم ناشطة حقوقية وطالب ثانوية عامة".. الاحتلال يصعِّد حملات الاعتقال في الضفة

عجز حاد في وحدات الدم.. المجاعة تحرم جرحى غزة فرص النجاة

وزارة الأوقاف بغزَّة تعلن نفاد القبور في ظل تصاعد الإبادة الجماعيَّة وارتفاع أعداد الشُّهداء

العلم الفلسطيني يتصدر المشهد في بطولة كأس العالم للأندية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

03 يوليو 2025 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، باقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في ساحات الأقصى.

وأشارت المصادر إلى أن 130 مستوطنا و8 طلاب يهود و12 عنصرا من مخابرات وشرطة الاحتلال شاركوا في اقتحام ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديدات أمنية في محيطه وعلى بواباته، وتعيق دخول المصلين، في ظل تصاعد سياسة إبعاد الناشطين والمرابطين عنه وعن البلدة القديمة بالقدس.

وانطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى.  

وأكدت الدعوات أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى بعد إعادة فتحه، وأداء الصلوات فيه، باعتبار ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اقتحامات في الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة