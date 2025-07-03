مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، باقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في ساحات الأقصى.

وأشارت المصادر إلى أن 130 مستوطنا و8 طلاب يهود و12 عنصرا من مخابرات وشرطة الاحتلال شاركوا في اقتحام ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الخميس.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديدات أمنية في محيطه وعلى بواباته، وتعيق دخول المصلين، في ظل تصاعد سياسة إبعاد الناشطين والمرابطين عنه وعن البلدة القديمة بالقدس.

وانطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى.

وأكدت الدعوات أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى بعد إعادة فتحه، وأداء الصلوات فيه، باعتبار ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.





المصدر / فلسطين أون لاين