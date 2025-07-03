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قيادة حماس تُجري سلسلة لقاءات رفيعة مع المسؤولين في تركيا

03 يوليو 2025 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
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قيادة حماس تُجري سلسلة لقاءات رفيعة مع المسؤولين في تركيا

في إطار تحركاتها السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، أجرى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، برئاسة محمد درويش رئيس مجلس الشورى والمجلس القيادي للحركة، سلسلة لقاءات مهمة مع القيادة التركية في العاصمة أنقرة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، إنَّ وفد الحركة التقى خلال اليومين السابقين مع السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، ومع السيد إبراهيم كالن، رئيس جهاز المخابرات التركية.

وتناول الجانبان خلال اللقاءات تطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والجهود الدولية المبذولة من أجل وقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار، إلى جانب سبل تعزيز التحرك الإقليمي والدولي لوقف هذه الحرب الظالمة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل لأبناء شعبنا المحاصر.

وعبّرت قيادة الحركة عن بالغ تقديرها للموقف التركي الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وللجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها الجمهورية التركية من أجل وقف العدوان على غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

ومن جانبها، شددت القيادة التركية على موقفها الراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحرصها على وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الملف يحتل أولوية في تحركاتها الإقليمية والدولية، رغم التحديات والتطورات المتسارعة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #وقف العدوان على غزة

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