الاحتلال يغتال 3 أسرى محررين في غارة جويَّة على غزَّة

استشهد 3 أسرى محررين في صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار"، ومن المبعدين إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قصفًا إسرائيليًا غادرًا استهدف كل من المحرر المبعد مهدي شاور، وأيمن أبو داوود، وهما من الخليل، والمحرر بسام أبو سنينة من القدس، ما أدى لاستشهادهم.

ويُذكر أنَّ قوات الاحتلال أبعدت الأسيرين المحررين مهدي شاور وبسام أبو سنينة عقب الإفراج عنهما في صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" عام 2011.

فيما أُبعد الأسير المحرر أيمن أبو داوود عام 2013، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام عقب إعادة اعتقاله بعد الإفراج عنه بصفقة التبادل بفترة قصيرة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال حكمًا باعتقاله لثلاثة أشهر وثم الإبعاد إلى غزة مقابل فكّ إضرابه عن الطعام.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين