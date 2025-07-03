"بينهم ناشطة حقوقية وطالب ثانوية عامة".. الاحتلال يصعِّد حملات الاعتقال في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 20 مواطنًا، بينهم ناشطة حقوقية وطالب ثانوية عامة.

ففي الخليل، نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في المدينة وبلدة بيت أمر، واعتقلت عددًا من الشبان، من بينهم عائلة كاملة (خليل أبو ريان ونجليه عمر ومجد)، في محاولة للضغط على ابنهم محمد لتسليم نفسه.

وفي رام الله، اعتقلت الناشطة زينب أبو زيد، مديرة منظمة "لا حدود للدراسات والأبحاث"، بعد اقتحام منزلها في بيتونيا، إلى جانب المواطن نور فؤاد أبو الحاج من دير السودان.

أما في جنين، فاعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة صانور، فيما تم اعتقال طالب الثانوية العامة لواء رمزي نعالوة في طولكرم أثناء تأدية الامتحانات.

كما شهدت طوباس حملة مداهمات واعتقالات، أسفرت عن اعتقال علاء صوافطة وصلاح أبو عليان.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى