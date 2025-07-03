وزارة الأوقاف بغزَّة تعلن نفاد القبور في ظل تصاعد الإبادة الجماعيَّة وارتفاع أعداد الشُّهداء

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، نفاد القبور في معظم مناطق القطاع، في ظل تصاعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" منذ نحو 22 شهرا.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، أمس الأربعاء، إن "الاستهداف الممنهج للمدنيين، واستمرار الإبادة الجماعية، يأتي بالتزامن مع نفاد القبور في معظم مناطق قطاع غزة".

وأوضحت، أن الاحتلال دمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 40 مقبرة بشكل كلي أو جزئي في مختلف أنحاء القطاع.

وأشارت، إلى أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من "الوصول إلى المقابر الواقعة ضمن مناطق سيطرته الأمنية والعسكرية، ما أدى إلى تقلّص المساحات المخصصة للدفن، واستنزاف المقابر القائمة، وتفاقم العجز الحاد في القبور لدفن الشهداء والأموات".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في وقت يمنع فيه الاحتلال "دخول الأكفان ومواد البناء والمواد اللازمة لتجهيز القبور ما يحول دون دفن الشهداء وفقا للضوابط الشرعية".

وأضافت الوزارة، أنَّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تسببت بتقليص الأراضي المتاحة للدفن إذ تحولت إلى أماكن تؤوي النازحين الفلسطينيين، وفق البيان.

وبناء على ذلك، أشار البيان إلى تكدس جثامين "الشهداء" في المستشفيات وساحاتها كما تم تحويل ساحات المدارس والمنازل إلى مواقع طارئة للدفن، منوهًا إلى أنه مع تفاقم أزمة توفر القبور بغزة ارتفع سعر تجهيز القبر الواحد من 700-1000 شيكل (الدولار الواحد يعادل 3.37 شيكل)، "بما يثقل كاهل ذوي الشهداء".

وناشدت الوزارة، الدول العربية والإسلامية وأصحاب المبادرات في دعم "حملة إكرام التي أعلنتها مؤخرا، لبناء قبور مجانية لإكرام الشهداء".

كما دعت المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية، والمبادرين "إلى التدخل العاجل لإغاثة أهالي الشهداء، والعمل على بناء قبور مجانية، وتوفير المستلزمات العاجلة للدفن، من أكفان، ومواد بناء، ومعدات دفن".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين