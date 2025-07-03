المكتب الحكومي يوثِّق: الاحتلال ارتكب 26 مجزرة دمويَّة خلال الـ  48 ساعة الماضية

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 26 مجزرة دموية خلال الـ 48 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنَّ جرائم الاحتلال المتلاحقة والجديدة تؤكد مضيه في تنفيذ سياسة القتل العمد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأشار إلى أنَّ هذه المجازر البشعة تركَّزت على قصف مراكز الإيواء والنزوح المكتظة بعشرات آلاف النازحين، وقصف الاستراحات العامة مثل استراحة "الباقة"، وقصف العائلات الفلسطينية داخل منازلها، وقصف الأسواق الشعبية والمرافق الحيوية، وقصف وقتل المدنيين المُجوّعين أثناء بحثهم عن الغذاء.

وأوضح، أنَّ غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال، وكلهم من المدنيين العزّل، ما يعكس تعمّد الاحتلال استهداف الفئات الأكثر ضعفًا.

ولفت المكتب الحكومي إلى أنَّ هذه الجرائم تتزامن مع محاولات الاحتلال المتواصلة لإسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية، من خلال قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية ومنع دخول الإمدادات الحيوية.

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات هذه الجرائم الوحشية بحق شعبنا الفلسطيني، محمِّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنقاذ المدنيين من الموت اليومي الممنهج.

المصدر / فلسطين أون لاين