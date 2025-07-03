ليلةٌ دامية وقصفٌ لا يتوقَّف.. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 636

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 636 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، لـ 56 ألفًا و647 شهيدًا، بالإضافة لـ 131 ألفًا و105 مصابًا بجروح متفاوتة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025، 6315 شهداء، إلى جانب 22064 إصابة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 11 شهيدًا وأُصيب آخرون؛ جراء قصف الاحتلال مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 10 شهداء في قصفالاحتلال منتظري المساعدات وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت صواريخ الاحتلال مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وارتقى 10 مواطنين -في حصيلةٍ أولية- بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في شارع الأسطبل بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وألقت طائرة مسيرة "كواد كابتر" قنبلة في محيط مستشفى يافا بدير البلح وسط قطاع غزة، فيما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب رعاية جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشيخ بلال أبو عاصي وزوجته وأطفاله في قصف الاحتلال خيمة نازحين قرب مسجد العقاد بمواصي خانيونس، ليلة أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين