"الأغذية العالمي" يتيح تحديث بيانات المستفيدين وإضافة أسر جدد في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن فتح باب تحديث البيانات للمواطنين في قطاع غزة، وإتاحة تسجيل الأسر الجديدة وإضافة أفراد جدد إلى البيانات المسجلة مسبقًا.

تأتي هذه الخطوة لضمان وصول المساعدات الغذائية بفاعلية أكبر للمتضررين جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي قاربت العامين.

ماذا يعني هذا للمواطنين في غزة؟

هذا النظام الجديد يُمكِّن الأسر من:

* تحديث بياناتهم: إذا كنت مسجلًا سابقًا لدى برنامج الأغذية العالمي، يمكنك الآن تعديل أو تحديث معلومات أسرتك.

* تسجيل أسر جديدة: إذا لم تكن أسرتك مسجلة من قبل، يمكنك الآن التقدم بطلب تسجيل جديد.

* إضافة أفراد جدد: في حال طرأ أي تغيير على عدد أفراد أسرتك (مثل الولادات الجديدة)، يمكنك إضافتهم إلى بياناتك المسجلة.

كيف يمكنك تحديث أو تسجيل بياناتك؟

يمكنك الدخول إلى النظام المخصص عبر الرابط التالي:

https://pal.beneficiaryregistration.cbt.wfp.org/form/landing

ستحتاج إلى إدخال رقم هويتك والرمز السري الخاص بك لتتمكن من الوصول إلى النموذج وتعبئة بيانات أسرتك أو تحديثها.

في حال نسيان الرمز السري، يتيح البرنامج خيارات استعادة متعددة تُمكِّنك من استعادة الوصول إلى حسابك وتسجيل الدخول بنجاح.

لماذا هذا التحديث مهم؟

تهدف هذه التغييرات إلى تحسين دقة قاعدة بيانات المستفيدين. فكلما كانت البيانات أدق وأحدث، تمكّن برنامج الأغذية العالمي من:

* تحديد الاحتياجات بشكل أفضل: فهم الأعداد الحقيقية للأشخاص المتضررين واحتياجاتهم.

* تخطيط المساعدات بفاعلية: ضمان وصول المساعدات الغذائية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

* توزيع المساعدات بسلاسة: تسريع عملية الاستلام والتوزيع عند توفر المساعدات.

نقطة مهمة يجب الانتباه إليها:

يود برنامج الأغذية العالمي التأكيد على أن تعبئة هذا النموذج أو تحديث البيانات لا يضمن الحصول على المساعدة الغذائية بشكل فوري أو تلقائي.

بل هو خطوة أساسية لضمان تسجيل بياناتك بشكل صحيح لعمليات الاستلام والتوزيع المستقبلية، في حال توفر المساعدات وعدم تلقيك أي دعم من برنامج الأغذية العالمي أو منظمات إنسانية أخرى.