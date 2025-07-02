142 شهيدًا خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات" بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وصول 142 شهيدًا (من بينهم 3 شهداء انتشال) و487 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الشوارع، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الظروف الميدانية الصعبة.

وقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57,012 شهيدًا، إضافة إلى 134,592 إصابة، فيما بلغ إجمالي الشهداء منذ 18 مارس 2025، 6,454 شهيدًا، مع تسجيل 22,551 إصابة.

وبحسب البيان، أُضيف إلى الإحصائية التراكمية 223 شهيدًا جرى استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين.

وعن شهداء لقمة العيش، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصلت إلى المستشفيات 39 شهيدًا من ضحايا المساعدات، إضافة إلى أكثر من 210 إصابات، ليصل بذلك إجمالي شهداء قمة العيش الذين تم استقبالهم في المستشفيات إلى 640 شهيدًا، مع أكثر من 4,488 إصابة.

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.