الاحتلال يغتال مدير المستشفى الأندونيسي بغارةٍ جويَّة على غزَّة

أعلنت مصادر طبية، ظهر اليوم الأربعاء، استشهاد الدكتور مروان السلطان مدير مستشفى الأندونيسي جراء استهداف طائرات الاحتلال غربي مدينة غزة.

وقالت المصادر، إنَّ طيران الاحتلال الحربي شنَّ غارةً بالقرب من مفترق 17 غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء الدكتور مروان السلطان مدير مستشفى الأندونيسي.

وذكرت المصادر، أنَّ 9 شهداء وإصابات وصلوا إلى مستشفيات غزة جراء قصف طائرات الاحتلال على شارع الصناعة ودوار الـ 17 غربي مدينة غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، اغتال الاحتلال المئات من الطواقم الصحية، واعتقل آخرين أفرج لاحقًا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين