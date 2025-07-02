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"أوقعت جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح"

"سرايا القدس" تكشفُ تفاصيلَ عملية مركبة شرق الشجاعية

02 يوليو 2025 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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"سرايا القدس" تكشفُ تفاصيلَ عملية مركبة شرق الشجاعية

قال قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنَّ المجاهدين تمكَّنوا صباح اليوم الأربعاء تنفيذ عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلآ لآليات العدو الصهيونية في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بغزة.

وأوضح القائد الميداني في بلاغ عسكري، أنَّ️ العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الصهيونية المتوغلة ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري.

و️أشار إلى أنَّ المقاتلين استهدفوا القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلاه قذيفة "TBG" المضادة للتحصينات.

وأضاف،️ "باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل الإعلام العبري عن وقوع جنود الاحتلال في كمين صعب نفَّذته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزَّة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وقال موقع حدشوت للو تنسزورا العبري، إنَّ جنديًا من من وحدة إيغوز الخاصة قُتل في عملية قنص بقطاع غزة، فيما أُصيب 4 جنود آخرين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بقطاع غزة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #عمليات المقاومة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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