مبادرة "كالغيث كن أملًا": دعم مجاني لطلاب الثانوية العامة (توجيهي) بخانيونس لاجتياز اختبارات 2025

تُعلن إدارة مدرسة غيث التعليمية بمواصي خانيونس عن إطلاق مبادرة "كالغيث كن أملًا"، وهي فرصة تعليمية مجانية ومُكثفة لطلبة الثانوية العامة في الفرعين (العلمي والأدبي).

تهدف المبادرة إلى تمكين الطلاب والطالبات من المهارات والكفايات الأساسية اللازمة لاجتياز اختبارات الثانوية العامة لعام 2025 بتفوق ونجاح.

تُقدم هذه المبادرة دعمًا تعليميًا مُخصصًا لطلاب وطالبات مواليد عامي 2006 و 2007، من خلال التعلم الوجاهي الذي سيُنفذه نخبة من المعلمين المتميزين في مجال الثانوية العامة، لضمان حصولهم على أفضل استعداد ممكن.

مكان المبادرة ومواعيدها الهامة

ستُقام فعاليات مبادرة "كالغيث كن أملًا" في مدرسة غيث التعليمية، الواقعة بمخيم غيث، عند مفترق شارع (5) مقابل كلية الرباط، على أرض ملعب الأحرار.

- آخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025م. لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.

- يبدأ برنامج المبادرة يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025م، في تمام الساعة السابعة صباحًا.

كيفية التسجيل في المبادرة

للالتحاق بهذه المبادرة التعليمية المجانية، يجب على الطلبة المهتمين تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل عبر الرابط التالي، اضغط هنا

خطوات التسجيل:

- البيانات الأساسية للطالب: يرجى تعبئة البيانات بدقة وتشمل:

- الاسم رباعي

- الجنس (ذكر/أنثى)

- تاريخ الميلاد

- رقم الهوية

- رقم الجوال

- الفرع (علمي/أدبي)

- عنوان النزوح

لمتابعة آخر التحديثات

لمتابعة كل ما يخص المبادرة وآخر المستجدات، يمكنكم زيارة ومتابعة صفحة مدرسة غيث الرسمية على فيسبوك عبر الرابط التالي، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين