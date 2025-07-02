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حماس: تصاعُد جرائم المستوطنين في الضَّفَّة الغربيَّة لن يفت في عضد شعبنا ولن يزحزحه عن أرضه

02 يوليو 2025 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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حماس: تصاعُد جرائم المستوطنين في الضَّفَّة الغربيَّة لن يفت في عضد شعبنا ولن يزحزحه عن أرضه

قال القيادي في حركة المُقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، إنَّ عمليات حرق المستوطنين لأراضي وممتلكات المواطنين في رام الله ونابلس والخليل وغيرها من الجرائم والاعتداءات في محافظات الضفة الغربية، تمثل الوجه الحقيقي والقبيح لهذه العصابات الصهيونية الاستيطانية التي لا تفهم إلا لغة الدمار والتخريب.

وأوضح شديد في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ هذه الهجمات الإرهابية، وتصاعد جرائم المستوطنين، إضافة لعمليات الهدم والمصادرة وبناء بور استيطانية جديدة كما في منطقة المعرجات بأريحا، لن يفت في عضد شعبنا ولن يزحزحه عن أرضه، بل سيزيد من ثباته وصموده وتمسكه بحقوقه.

وحذَّر الاحتلال من عواقب عدوانه ومخططاته، وإطلاقه العنان للمستوطنين لكي يعيثوا فساداً في الضفة، فشعبنا ومقاومتنا لا يمكنهم السكوت على الظلم والعدوان، ولن يجني الاحتلال من بطشه إلا الخيبة والانكسار.

ودعا شديد جماهير شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه، والدفاع عن أرضه ومقدساته بكافة أشكال المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #جرائم المستوطنين في الضفة

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