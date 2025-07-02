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"سياسة إسرائيلية ممنهجة لضرب حق الطلبة في التعليم"

" التربية" تناشد الهيئات الحقوقية لمنع هدم مدرسة في مسافر يطا

02 يوليو 2025 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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" التربية" تناشد الهيئات الحقوقية لمنع هدم مدرسة في مسافر يطا

طالبت وزارة التربية والتعليم العالي، المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية والهيئات الدبلوماسية تحمل مسؤولياتها لحماية حق أطفال مسافر يطا والمناطق المهمشة في التعليم، إثر  إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة في مسافر يطا خلال 7 أيام.

ودعت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، التدخل العاجل لوقف هذا القرار الجائر، والعمل على ضمان حماية المؤسسات التعليمية في المناطق المهددة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان.

وأكدت، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ضرب حق الطلبة في التعليم، وخاصة في المناطق المهمشة والمهددة بالتهجير القسري.

وشددت على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القرار الذي يمسّ 130 طالباً وطالبة، ويهدد مستقبلهم الأكاديمي، ويمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تضمن حق الطفل في التعليم الآمن والمستقر.

ودعت الوزارة، المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى ممارسة دور عملي يشمل متابعات قانونية ودبلوماسية ومرافعات قانونية، وبما يضمن صون حق الأطفال في المدرسة.

ويشار إلى أن هذه المدرسة، التي يدرس فيها 130 طفلًا تأسست عام 2020 وتضم صفوفاً من الروضة حتى الصف الرابع، وتُعد من مدارس التحدي التي تمثل رمزية كبيرة لصمود أهلنا في المناطق المستهدفة.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #هدم مدرسة في مسافر يطا

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