شكوى ضد قناصين "إسرائيليين" من أصول فرنسية ارتكبا جرائم حرب في غزَّة

رفعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و5 جمعيات شكوى لدى محكمة العدل في باريس ضد قناصين إسرائيليين من أصل فرنسي لتعمدهما قتل مدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت الفدرالية في بيان لها، أمس الثلاثاء، أنها رفعت الشكوى بالتعاون مع الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ومنظمة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية

واتهمت الجمعيات الجنديين من أصل فرنسي "ساشا أ" و"غابرييل ب" وهما عضوان في وحدة "الأشباح" داخل الجيش الإسرائيلي، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتعذيب وجرائم حرب وقتل مدنيين عمدا في غزة.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / وكالات