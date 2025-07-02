القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار اللد في يافا المحتلَّة

نفذت القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلة بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، أمس الثلاثاء، إنَّ العملية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأشار سريع إلى أن سلاح الجو المُسيَّر في القوّات المُسلَّحة اليمنيَّة نفَّذ ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ حساسةً تابعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في مناطقَ يافا وعسقلانَ وأمِّ الرَّشراشِ في فلسطينَ المُحتلَّة، وذلك بثلاثِ طائراتٍ مسيرة.

وأضاف، أن العمليات تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ قطاع غزة.

وأوضح، أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، بالتوكُّلِ على اللهِ، وبالاعتمادِ عليهِ، تُواصلُ عملياتِها الإسناديةَ، رفضًا لجرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِنا في غزة، وتأكيدًا على أنَّ هذه الأمةَ لن تتركَ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ.

وشدد سريع على أن العمليات ستبقى مستمرة حتى وقفِ العدوانِ على غزَّةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين