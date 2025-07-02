انتهاكات مُتصاعدة.. الاحتلال يهدم منزلًا غربي رام الله

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، منزلًا في بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفاد رئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة الجسر في البلدة، وهدمت منزل المواطن خليل سلامة العزازمة، الذي يقطنه هو وعائلته وعائلة نجله عيد.

وأضاف، أن المنزل مكون من طابقين، وتبلغ مساحة كل طابق حوالي 160 متر، وكانت قوات الاحتلال أخطرت المواطن بوقف البناء في المنزل قبل نحو خمس سنوات.

بدوره قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن "عمليات الهدم التي تتبعها دولة الاحتلال تهدف إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، بحجة عدم وجود تراخيص في محاولة منها لتهجير الفلسطينيين وعزلهم".

وأشار شعبان إلى أن "إجراءات الاحتلال المتصاعدة والهادفة لضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها تعلن حرباً حقيقية متواصلة على شعبنا تتمثل بجملة من الإجراءات أبرزها عمليات مكثفة للهدم وإغلاق القرى والمدن والاستيلاء على الأراضي وموجات اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة ممنهجة لفرض البيئة القهرية الطاردة على المواطنين".

وطالب المؤسسات الحقوقية والقانونية بالانطلاق نحو خطوات عملية إلى الأمام من شأنها فرض عقوبات حقيقية تردع دولة الاحتلال وتحاكمه امام محاكم العالم.

ووفقًا لتقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد استولى الاحتلال في الأيام الماضية منذ بدء شهر حزيران على ما مساحته 41 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة رام الله من خلال أوامر عسكرية تحت مسمى "أوامر وضع يد" تم رصدها من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.

المصدر / وكالات