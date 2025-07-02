فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مُستهدفًا أسرى محررين وأطفالًا.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيَّة

مسؤول عسكري إسرائيلي: على رئيس الأركان التَّلويح بالرَّاية الحمراء.. الآن هو الوقت المناسب لإنهاء حرب غزَّة

قصفٌ مُتواصل وشهداء بالعشرات.. "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 635

الأورومتوسطي: منع إدخال الوقود إلى مستشفيات غزة جريمة قتل وتهجير قسري

العين في خاصرة الفولاذ: حجارة داود وسيناريو الضرب في النقطة العمياء

الولايات المتحدة شريك في الإبادة وليست وسيطًا

ترامب: سأكون حازمًا مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة

مسافر يطا... استيطان متسارع وتهجير قسريّ يهدِّد آلاف الفلسطينيِّين

130 منظمة إغاثة تطالب بإغلاق مؤسسة "غزة الإنسانية"

وزارة التعليم توضح طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة

مُستهدفًا أسرى محررين وأطفالًا.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيَّة

02 يوليو 2025 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
...
مُستهدفًا أسرى محررين وأطفالًا.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت ما لا يقل عن 17 مواطنًا، بينهم أسرى محررون وأطفال.

في بيت لحم، اعتقل الاحتلال 14 مواطنًا، من بينهم 3 أسرى محررين من مخيم عايدة، وطفلان يبلغان من العمر 15 عامًا من بلدة الخضر، بالإضافة إلى معتقلين من الدهيشة، العزة، والدوحة، و3 من قرية حوسان غربًا.

وفي نابلس، اعتُقل الأسير المحرر قتيبة عازم من بلدة سبسطية بعد تعرضه للضرب المبرح.

كما اعتقل الاحتلال المواطن محمد أبو عياش من بلدة بيرزيت شمال رام الله، والشاب سالم غيث من مدينة الخليل.

وترافقت حملة الاعتقالات مع مداهمات وعمليات تفتيش واسعة في منازل المواطنين، ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية، لا سيما في محافظة الخليل.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة