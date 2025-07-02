مُستهدفًا أسرى محررين وأطفالًا.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت ما لا يقل عن 17 مواطنًا، بينهم أسرى محررون وأطفال.

في بيت لحم، اعتقل الاحتلال 14 مواطنًا، من بينهم 3 أسرى محررين من مخيم عايدة، وطفلان يبلغان من العمر 15 عامًا من بلدة الخضر، بالإضافة إلى معتقلين من الدهيشة، العزة، والدوحة، و3 من قرية حوسان غربًا.

وفي نابلس، اعتُقل الأسير المحرر قتيبة عازم من بلدة سبسطية بعد تعرضه للضرب المبرح.

كما اعتقل الاحتلال المواطن محمد أبو عياش من بلدة بيرزيت شمال رام الله، والشاب سالم غيث من مدينة الخليل.

وترافقت حملة الاعتقالات مع مداهمات وعمليات تفتيش واسعة في منازل المواطنين، ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية، لا سيما في محافظة الخليل.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى