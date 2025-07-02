قصفٌ مُتواصل وشهداء بالعشرات.. "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 635

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 635 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، لـ 56 ألفًا و647 شهيدًا، بالإضافة لـ 131 ألفًا و105 مصابًا بجروح متفاوتة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025، 6315 شهداء، إلى جانب 22064 إصابة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن منع إسرائيل إدخال الوقود إلى مستشفيات غزة يُشكّل أداة قتل مباشر ووسيلة تهجير قسري، إذ يؤدي إلى شلل المرافق الصحية وتحويلها إلى أماكن موت، ويهدد حياة آلاف المرضى، لا سيما الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي.

وأوضح المرصد، في بيان صحافي، أن توقف المولدات والأجهزة الطبية يدفع العائلات للنزوح بحثًا عن رعاية بديلة، في وقت تنهار فيه المنظومة الصحية. واعتبر أن هذا السلوك جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تقويض مقومات بقاء السكان، وتندرج ضمن أركان جريمة الإبادة الجماعية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أعلن مستشفى شهداء الأقصى وصول 10 مصابين في قصف مسيرة الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمحيط المستشفى بدير البلح، فيما ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس.

وأصيب عدد من المواطنيين إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الصلاح بجوار محطة تمراز في حي التفاح شرقي مدينة غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة بملعب الجزيرة غرب خانيونس، ما أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد إثر قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس.

وأعلن الدفاع المدني – محافظة خانيونس أن طاقم الاسعاف هرع لوجود استهداف لخيام نازحين فى مخيم الصمود بالقرب من بئر زنون والشاعر جنوب غرب مدينه خانيونس.

وأطلق طيران الاحتلال المُسيَّر نيرانه صوب منازل المواطنين و خيامهم شرقي مدينة غزة، فيما شنَّ غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

المصدر / فلسطين أون لاين