عشرات الشهداء في سلسلة مجازر "داميّة".. أبرز تطورات حرب"الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 635 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، لـ 56 ألفًا و647 شهيدًا، بالإضافة لـ 131 ألفًا و105 مصابًا بجروح متفاوتة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025، 6315 شهداء، إلى جانب 22064 إصابة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

استُشهد عشرات الفلسطينيين، مساء الأربعاء، في سلسلة مجازر جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في محيط المدارس ومراكز إيواء النازحين، وسط تصاعد غير مسبوق في وتيرة القصف الجوي والمدفعي.

وأفاد مصادر طبية ومحلية، بارتقاء 8 شهداء وعدد من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة، جراء قصف استهدف تجمعًا للمدنيين أمام مدرسة بنات الإعدادية في "المخيم الجديد" بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي شارع النفق بمدينة غزة، استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المواطنين بالقرب من محطة تمراز، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين.

كما استُشهد 16 فلسطينيًا، بينهم 7 أطفال و5 سيدات، في قصف استهدف عدة مواقع في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، بحسب ما أكده المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع، محمود بصل.

وفي شمال غزة، ارتقى 4 شهداء في قصف طال منزل عائلة "محجز" في شارع حيفا ببلدة جباليا، وهم: "أبو بلال محجز"، ونجله "معتصم"، و"طارق محجز" ونجله "يوسف".

أما في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، فاستشهد 3 مواطنين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مدرسة الدحيان، بينما ارتقى 5 شهداء آخرين جراء قصف مماثل لخيمة نازحين قرب مطعم الأصيل في شارع الصناعة، هم:

"محمد عاشور منون، أحمد يحيى البطش، حسين خضر أبو جبل، خليل عيسى أبو جبل، شيماء حمودة (زوجة محمد عسلية)".

وظهر اليوم، أعلنت مصادر طبية، استشهاد الدكتور مروان السلطان مدير مستشفى الأندونيسي جراء استهداف طائرات الاحتلال غربي مدينة غزة.

وقالت المصادر، إنَّ طيران الاحتلال الحربي شنَّ غارةً بالقرب من مفترق 17 غرب مدينة غزة، ما أدى لارتقاء الدكتور مروان السلطان مدير مستشفى الأندونيسي.

وذكرت، أنَّ 9 شهداء وإصابات وصلوا إلى مستشفيات غزة جراء قصف طائرات الاحتلال على شارع الصناعة ودوار الـ 17 غربي مدينة غزة.

وارتقى 5 شهداء بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز المساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أُصيب شاب إثر قصف الاحتلال حارة بربخ وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مخيمًا للنازحين قرب مطعم الأصيل في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الجرحى إلى مستشفيات غزة جرَّاء تواصل قصف الاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى وصول 10 مصابين في قصف مسيرة الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمحيط المستشفى بدير البلح، فيما ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس.

وأصيب عدد من المواطنيين إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الصلاح بجوار محطة تمراز في حي التفاح شرقي مدينة غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة بملعب الجزيرة غرب خانيونس، ما أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد إثر قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس.

وأعلن الدفاع المدني – محافظة خانيونس أن طاقم الاسعاف هرع لوجود استهداف لخيام نازحين فى مخيم الصمود بالقرب من بئر زنون والشاعر جنوب غرب مدينه خانيونس.

وأطلق طيران الاحتلال المُسيَّر نيرانه صوب منازل المواطنين و خيامهم شرقي مدينة غزة، فيما شنَّ غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

المصدر / فلسطين أون لاين