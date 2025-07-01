مجزرة "داميّة" بقصف الاحتلال لمربع سكني في الزيتون.. عشرات الشهداء والمفقودين

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة مروعة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعد قصف جوي عنيف استهدف منازل سكنية مأهولة في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني أن حصيلة أولية بلغت 10 شهداء، بينهم أطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى، وصلت إلى المشفى بعد استهداف الاحتلال لعدة منازل في المنطقة.

بدوره، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه تتعامل مع 40 مفقودًا جراء القصف، مشيرًا إلى وجود عائلات بأكملها تحت أنقاض المنازل المدمّرة. ولفت إلى أن القصف أدى إلى تدمير 4 منازل بالكامل، مما تسبب في تطاير أشلاء الضحايا وإصابة سكان من المنازل المجاورة.

وأكدت "الخدمات الطبية" في شمال غزة أن طيران الاحتلال استهدف مربعًا سكنيًا مكتظًا في شارع كشكو، ما خلّف عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى والمفقودين، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين جارية في موقع المجزرة.

وفي سياق متصل، أفاد مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف، خلال أقل من ساعة، أربعة منازل بمحيط مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرقي غزة، تعود لعائلات: السقا، عجور، والنخالة، ما أسفر عن مزيد من الشهداء والإصابات.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر الثلاثاء، أسفر عن ارتقاء 81 شهيدًا، وإصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ خرق الاحتلال للهدنة في 18 مارس/آذار 2025، إلى 6315 شهيدًا، إضافة إلى 22064 إصابة، في ظل تحذيرات متصاعدة من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.