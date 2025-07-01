بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم الثلاثاء، عن 15 أسيرًا من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال العمليات البرية والعسكرية المستمرة وإخفائهم قسرًا في سجونه ومعسكراته السرية.

وقالت مصادر محلية، إنّ 15 أسيرًا ، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد اعتقال وتعذيب استمر لأشهر في سجون الاحتلال، حيث تم نقلهم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت أن عملية الإفراج تمت عبر أحد الحواجز العسكرية التابعة للاحتلال وسط قطاع غزة، في وقت لم يُكشف فيه بعد عن الحالة الصحية الدقيقة للمفرج عنهم، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف اعتقالهم والمعاملة التي تلقوها داخل السجون الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال اعتقال الآلاف من سكان القطاع من بينهم أطفال ونساء، ويعمد إلى إخفاء الكثير منهم قسريا، فيما استشهد نحو 60 منهم جراء التعذيب وممارسة التنكيل داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

أسماء الأسرى المحررين من قطاع غزة اليوم: