بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم الثلاثاء، عن 15 أسيرًا من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال العمليات البرية والعسكرية المستمرة وإخفائهم قسرًا في سجونه ومعسكراته السرية.
وقالت مصادر محلية، إنّ 15 أسيرًا ، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد اعتقال وتعذيب استمر لأشهر في سجون الاحتلال، حيث تم نقلهم بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضحت أن عملية الإفراج تمت عبر أحد الحواجز العسكرية التابعة للاحتلال وسط قطاع غزة، في وقت لم يُكشف فيه بعد عن الحالة الصحية الدقيقة للمفرج عنهم، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف اعتقالهم والمعاملة التي تلقوها داخل السجون الإسرائيلية.
ويواصل الاحتلال اعتقال الآلاف من سكان القطاع من بينهم أطفال ونساء، ويعمد إلى إخفاء الكثير منهم قسريا، فيما استشهد نحو 60 منهم جراء التعذيب وممارسة التنكيل داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
أسماء الأسرى المحررين من قطاع غزة اليوم:
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محمد سليمان خليل أبو سرحان (47 عامًا)
من سكان خانيونس
اعتُقل عند حاجز الإدارة المدنية
كان محتجزًا في سجن "سدي تيمان"
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سليم حمادة سليم الديري (22 عامًا)
من حي الصبرة - غزة
اعتُقل في شارع 8
كان محتجزًا في سجن "سدي تيمان"
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فادي رمزي عيسى الحبل (35 عامًا)
من بيت لاهيا
كان محتجزًا في سجن "سدي تيمان"
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خالد إبراهيم محمود أبو سيف (45 عامًا)
من بيت لاهيا
اعتُقل عند حاجز الإدارة المدنية
نُقل إلى سجن "عوار"
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حكم نبيل عبد الحميد فلفل (20 عامًا)
من حي الصبرة
اعتُقل من منطقة الشيخ عجلين
كان محتجزًا في سجن "سدي تيمان"
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طارق سعيد محمد مشعل (28 عامًا)
من دير البلح
اعتُقل من الداخل
نُقل إلى سجن "سلمون"
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علي نافذ محمد ناصر (35 عامًا)
من جباليا
اعتُقل من الداخل
كان محتجزًا في سجن "سدي تيمان"
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نزار خليل محمد أبو سمك (64 عامًا)
من دير البلح
اعتُقل في حيفا
نُقل إلى سجن "سلمونا"
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إبراهيم عماد خليل مقاط (33 عامًا)
من حي التفاح - غزة
اعتُقل من الداخل
(السجن غير مذكور)
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محمود حسن محمد مقاط (33 عامًا)
من حي التفاح
اعتُقل من الداخل
نُقل إلى سجن "نفحة"
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أحمد حسن أحمد المقيد (32 عامًا)
من جباليا
اعتُقل عند حاجز الإدارة المدنية
نُقل إلى سجن "سدي تيمان"
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محمد خليل حسن شعبان (33 عامًا)
من جباليا
اعتُقل من الداخل
نُقل إلى سجن "جلبوع"
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فضل عبد أحمد البدي (55 عامًا)
من بيت لاهيا
اعتُقل عند حاجز الإدارة المدنية
كان محتجزًا في سجن "سدي تيمان"
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عبد الحكيم فايز أبو حبل (45 عامًا)
من جباليا
اعتُقل عند حاجز الإدارة المدنية
نُقل إلى سجن "سدي تيمان"