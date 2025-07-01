وزارة التعليم توضح طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا حول طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة 2023 الدورة الثالثة لطلبة المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وقال الناطق باسم الوزارة، صادق الخضور، في تصريح صحفي، إن ورقة الامتحان تتكون من 40 فقرة من نوع الاختيار من متعدد، مع أربعة بدائل لكل سؤال، يكون واحدًا منها صحيحًا فقط. وتبلغ مدة الامتحان ساعة واحدة لجميع المباحث باستثناء الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية.

وأضاف الخضور أن مباحث الرياضيات لجميع الفروع باستثناء الفرع العلمي، والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، ستتضمن 40 فقرة، وتستغرق مدة الامتحان ساعة ونصف.

وفيما يخص مبحث الرياضيات للفرع العلمي، أوضح أن الامتحان سيُعقد في جلسة واحدة ويحتوي على 40 فقرة، مع مدة امتحان تصل إلى ساعتين.

وأشار الخضور إلى إمكانية استخدام فقرات نصية تحتوي على عدة أسئلة ضمن مبحث اللغة الإنجليزية، موضحًا أن المباحث التي كانت تقدم في جلستين ستُعقد في جلسة واحدة، كما أن الامتحانات ستُجرى إلكترونيًا حين توفر الإنترنت للطلاب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد، عن تفاصيل استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد اعتماد لجنة الامتحانات العامة لآلية عقد الاختبارات.

سيتم الإعلان عن النتائج لجميع المراحل إلكترونيًا، مع التأكيد على التحضيرات المكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

المراحل الثلاث للاختبارات:

تتضمن الامتحانات ثلاث مراحل رئيسية، منظمة حسب سنوات الميلاد:

* المرحلة الأولى: مخصصة لطلبة الثانوية العامة دفعة 2023 (مواليد 2005). تجري حاليًا الترتيبات لعقد الامتحان التجريبي بتاريخ 17 يوليو 2025، على أن يعقد الامتحان الرسمي بتاريخ 19 يوليو 2025.

* المرحلة الثانية: تشمل طلبة الثانوية العامة دفعة 2024 (مواليد 2006). ستعقد اختبارات هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ووفقًا لنفس الآلية.

* المرحلة الثالثة: مخصصة لطلبة الثانوية العامة دفعة 2025 (مواليد 2007). ستعقد امتحانات هذه الفئة بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين.

وتتطلع الوزارة إلى الانتهاء من المراحل الثلاث في أقرب وقت ممكن. وسيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجداول الدراسية الخاصة بكل مرحلة فور الانتهاء من حصر أعداد الطلاب المسجلين فيها.

لتدريب الطلاب على آلية عقد الامتحان، سيتم توفير امتحان تجريبي لكل مرحلة. كما ستنشر الوزارة شروحات مفصلة حول آلية التقدم للامتحانات عبر صفحتها الرسمية وقنوات فضائية فلسطينية.